Липецк, 12 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Липецкую область в ночь на 12 марта через Белгородскую область прибыли около 300 жителей Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Липецкаяобласть.рф В Липецкую область прибыли украинские беженцы

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В основном, прибывшие — жители посёлка Циркуны Харьковской области, который оказался на линии фронта.

Прибывших отвезли в Грязинский район, где поселили в пункте временного размещения, на базу отдыха «Голубой огонек» Задонского района и в санаторий «Мечта» Добровского района.

Сейчас им оказывается вся необходимая помощь, работают волонтеры, врачи, психологи и соцработники.