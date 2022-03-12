Омск, 12 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Более 1 тыс. работников компании «Омскоблводопровод» вместе с гендиректором вышли на акцию в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Омской области Акция в поддержку спецоперации. Омск

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«Сотрудники компании вышли с российскими флагами и знаком Z, означающем «За победу», на спецодежде и технике, выразив таким образом свою позицию в отношении событий, связанных с Украиной», — отметили в правительстве.

К акции, как отмечается, присоединились как сотрудники главного офиса, так и офисов во всех районах области.