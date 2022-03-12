Липецк, 12 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Около 300 эвакуированных жителей Харьковской области Украины прибыли в Липецкую область в ночь на 12 марта, сообщили в пресс-службе администрации области.

Пресс-служба администрации Липецкой области Липецкая область приняла беженцев с Украины

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Один автобус доставил людей в пункт временного размещения в Грязинский район, 15 машин были направлены на базу отдыха «Голубой огонек» Задонского района, еще пять автобусов и 20 автомобилей приехали в санаторий «Мечта» Добровского района, который принял 200 человек.

«Люди очень устали, добирались долго, но самое главное, что сейчас все в безопасности. В основном, приехали женщины, бабушки, мамы с детьми. Сотрудники МЧС, медики и волонтеры, встречая их, сработали организованно Будем помогать всем, чем необходимо», — сказал первый заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

Вынужденные беженцы рассказали, что они оказались на линии фронта, несколько дней прятались в подвалах. До российско-украинской границы, где дежурили пассажирские автобусы для эвакуации мирных жителей, они добирались самостоятельно или с помощью российских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Липецкая область приняла около 600 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.