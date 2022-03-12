Кемерово, 12 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Кемерове работает комиссия по контролю на продовольственном рынке. Она фиксирует минимальные и максимальные цены на социально значимые продукты питания, сообщил официальный канал администрации города.

Карина Саввина ИА REGNUM Цены на продукты питания

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«Специалисты администрации города ежедневно проводят мониторинг товаров по 40 наименованиям в магазинах федеральных сетей и сетевых магазинах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поставки товаров осуществляются в обычном режиме.