Элиста, 12 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что санкционное давление на Россию не скажется на развитии дорожного хозяйства.

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«Несмотря на негативные факторы, мы готовы сохранять высокие темпы строительства. В этом году планируем привести в нормативное состояние 22 объекта общей протяженностью 133 км и провести капитальный ремонт трёх мостов», — отметил глава республики.

ИА REGNUM сообщало, что весной 2021 года Калмыки успешно защитила проект программы дорожной деятельности Калмыкии до 2024 года. В опорную дорожную сеть России вошло 1138 км значимых автодорог и перспективных маршрутов степной республики.