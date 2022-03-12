Новосибирск, , 12:31 — REGNUM Суд оставил без удовлетворения жалобу защиты бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Об этом сообщает редакция «НГС Новости» со ссылкой на новосибирский областной суд.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Фалилеев был задержан 16 февраля 2022 года. Его отправили в СИЗО до 14 апреля. Он попытался обжаловать решение в областном суде.

Ранее сообщалось, что Владимир Фалилеев «задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок».

Читайте также: Задержан экс-прокурор Новосибирской области