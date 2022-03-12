Новосибирск, 12 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Суд оставил без удовлетворения жалобу защиты бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Об этом сообщает редакция «НГС Новости» со ссылкой на новосибирский областной суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Напомним, что Фалилеев был задержан 16 февраля 2022 года. Его отправили в СИЗО до 14 апреля. Он попытался обжаловать решение в областном суде.

Ранее сообщалось, что Владимир Фалилеев «задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок».

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