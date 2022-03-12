Калуга, 12 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Калуге суд назначил административное наказание местному жителю за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 12 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Калужского районного суда Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Действия гражданина, привлечённого к административной ответственности при проведении пикетирования 6 марта 2022 года в калужском сквере им. Ленина, с использованием плаката содержащего надпись «НЕТ ВОЙНЕ», оценены судом как публичное несогласие с проведением специальной военной операции по защите гражданского населения Донецкой и Луганской Народных Республик, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении признанному виновным лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей.