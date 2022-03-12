Кызыл, 12 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Тувы Людмила Салчак предложила смягчить или снять антиковидные меры в связи со значительным снижением заболеваемости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Предложения затрагивают правила поведения граждан, работу объектов предпринимательства, культуры, спорта и сферы услуг, а также организацию трудовой деятельности во всех сферах жизнедеятельности», — отметили в правительстве.

В частности, предложено возобновить работу кинозалов и театров, парикмахерских и салонов красоты, детских игровых комнат, компьютерных залов, аттракционов, организаций допобразования и так далее. Кроме того, смогут открыться сауны, фитнес-клубы, турбазы, бассейны, автошколы и МФЦ другие организации.

Послабления, в случае их принятия, начнут действовать с 14 марта. При этом в регионе сохранится требование масочного режима в общественном транспорте и при нахождении в закрытых общественных местах.