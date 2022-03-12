Новосибирск, 12 марта 2022, 12:12 — REGNUM Заместитель главы Чановского района Новосибирской области Андрей Тузов отправлен под домашний арест. Это следует из сообщения Чановского районного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коррупция
Коррупция
(сс) sajinka2

«Избрана мера пресечения в отношении Тузова А.А. Постановлением Чановского районного суда Новосибирской области от 11 марта 2022 года обвиняемому Тузову А.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток, то есть по 9 мая 2022 года. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в решении суда.

По данным редакции «Вести Новосибирск», чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.