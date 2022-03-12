Новосибирск, 12 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Заместитель главы Чановского района Новосибирской области Андрей Тузов отправлен под домашний арест. Это следует из сообщения Чановского районного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) sajinka2 Коррупция

«Избрана мера пресечения в отношении Тузова А.А. Постановлением Чановского районного суда Новосибирской области от 11 марта 2022 года обвиняемому Тузову А.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток, то есть по 9 мая 2022 года. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в решении суда.

По данным редакции «Вести Новосибирск», чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.