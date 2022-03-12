Киев, 12 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Из Мариуполя за прошедшие сутки смогли выйти 188 человек, в том числе 26 детей. Об этом 12 марта в эфире телеканала «Первый» сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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По его словам, идет процесс «выдавливания националистов» из Мариуполя.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты Старомихайловка и Александровка, передает представительство ДНР в СЦКК.

По Старомихайловке выпущено 5 мин калибром 120 мм. По Александровке — 6 мин калибром 120 мм.