Калуга, 12 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 38 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 163 человек. Днём ранее, 11 марта, в регионе было зарегистрировано 156 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 354 человек, 79 853 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 376 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.