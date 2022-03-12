Иркутск, 12 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Власти Иркутской области создали штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики в условиях санкций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По его словам, в состав нового объединения вошли восемь профильных рабочих групп: по экономике и промышленности (возглавляет первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев); по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижению административного давления и по вопросам миграции (первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов); по реализации национальных проектов, взаимодействию с малым и средним бизнесом и по вопросам занятости населения (первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников); по информационному сопровождению ситуации, связанной с негативным воздействием на экономику и социальную сферу Иркутской области последствий введенных санкций в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц (заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев); по вопросам военного командования и оказания гуманитарной помощи (заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков); по вопросам продовольственной безопасности (заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев); по приему и размещению граждан, вынужденно покинувших Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику и прибывших на территорию Иркутской области в экстренном массовом порядке, за исключением лиц, признанных в установленном порядке беженцами (заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова); по вопросам экологической безопасности (заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин).

В штаб вошли представители правительства и Законодательного собрания Иркутской области, мэры всех 42 муниципалитетов, руководители территориальных органов федеральных ведомств, представители региональных крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, акционерных обществ и общественных объединений. Заседания профильных рабочих групп в рамках штаба будут проходить еженедельно.

Мэрам муниципальных образований Иркутской области рекомендовано сформировать муниципальные штабы.

«Нам очень важен взгляд с местного уровня на процессы, происходящие сейчас в региональной экономике. Сейчас мы, несмотря на санкции, не должны допустить значительного ухудшения уровня жизни жителей нашей области.

В условиях ухода с внутрироссийского рынка международных компаний необходимо дать развитие местным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса, инициативным предпринимателям. Для них это шанс занять освободившиеся места, приложить усилия для развития собственного, нашего — российского бизнеса», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, после того, как Россия откликнулась на призыв ЛНР и ДНР о проведении спецоперации на Украине, западные до максимума усилили санкционное давление. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию «Санкционный удар по России и российский ответ Западу».

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