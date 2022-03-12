Курган, 12 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Глава Кургана Елена Ситникова просит земляков не закупать сахар впрок. Свою просьбу она опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

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«Не нужно закупать сахар впрок. До сезона заготовок еще далеко, а искусственный ажиотаж лишь стимулирует рост цен. По данным федерального Минсельхоза, отгрузки сахара-песка в торговые сети ведутся регулярно. Сахар, мука, гречка — всё это производится в России. Они никуда не исчезнут с полок магазинов», — уверяет курганцев глава столицы Зауралья.

Елена Ситникова напомнила, что Управление федеральной антимонопольной службы по Курганской области совместно с сотрудниками горадминистрации Кургана ведёт постоянную работу по контролю товарных рынков продовольствия, чтобы не допустить необоснованный рост цен. Информацию об изменении цен на продукты товары первой и их наличия можно сообщать по телефону горячей линии регионального управления ФАС (3522) 46−39−55, обращения принимаются с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба России направила всем сахарным заводам письма, в которых обратила внимание на необходимость соблюдения «принципов ответственного ценообразования» на рынке сахара.