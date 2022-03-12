Кемерово, 12 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Мэр Кемерова Илья Середюк пригласил своих подписчиков в Instagram продолжить общение в других социальных сетях. Переход связан с тем, что «в любой момент этот ресурс может быть заблокирован».

Kemerovo.ru Илья Середюк

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Уважаемые подписчики! Вас более 44 тысяч на моей странице в Instagram, которую я веду с 2017 года. Благодарю вас за доверие, за продуктивные комментарии и решения, которые мы часто принимали вместе. Сейчас ситуация складывается так, что в любой момент этот ресурс может быть заблокирован, — написал Середюк в своём Instagram. —Я уверен, что столь же эффективно мы сможем взаимодействовать на моих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в телеграм-канале, где я размещаю всю важную информацию».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов создал свой телеграм-канал.