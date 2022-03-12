Киев, 12 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации уничтожили 3491 военный объект Украины. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Уничтожено:

123 беспилотных летательных аппарата,

423 орудия полевой артиллерии и миномета,

1127 танков и других боевых бронированных машин,

115 реактивных систем залпового огня,

934 единицы военной автомобильной спецтехники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ.