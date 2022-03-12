Киев, 12 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе 5 беспилотных летательных аппаратов, из них 2 — «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У». Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ,

в том числе:

3 зенитных ракетных комплекса «Бук М-1»,

8 пунктов управления и узлов связи,

5 складов боеприпасов и ГСМ,

78 мест скопления боевой техники.