Барнаул, 12 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Минздрав Алтайского края известил о поставке в регион второй партии вакцины от коронавирусной инфекции для детей и подростков «Спутник-М». Все 480 доз уже распределены между детскими поликлиниками Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«Как и прежде, вакцинация будет организована преимущественно в образовательных учреждениях, чтобы не отрывать детей от учебного процесса. В Алтайском крае вакцинация от новой коронавирусной инфекции для детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет началась в январе, привито 1680 человек», — пояснили в минздраве региона.

По словам главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения Алтайского края Ирины Переладовой, в крае не было осложнений после вакцинации от коронавируса у детей и подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 12 марта 2022 года вакцинированы 1 370 022 человека (+2137 за сутки).

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