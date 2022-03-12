Челябинск, 12 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 выздоровели ещё 1834 человека. Эти данные 12 марта приводит оперштабю региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории области вылечились уже 278 048 пациентов. А подтверждено 306 667 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 20 139 человек. Скончались от ковида ещё 19 граждан.