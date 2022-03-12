Ростов-на-Дону, 12 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Ростовской области казачьим учебным заведениям выделено около 9,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

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Финансовую поддержку получат Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум имени Героя Советского Союза Бориса Быкова, Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус, Сальский казачий кадетский профессиональный лицей, Азовский казачий кадетский аграрно-технологический техникум.

В 2021 году донским казачьим образовательным организациям из региональной казны было перечислено свыше 452 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области функционирует девять подведомственных департаменту по казачеству казачьих кадетских учебных заведений, в том числе четыре казачьих кадетских корпуса, четыре казачьих кадетских профессиональных техникума и один казачий кадетский профессиональный лицей, а также три федеральных кадетских корпуса.