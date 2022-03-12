Улан-Удэ, 12 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Все умершие были в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 2915 человек. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии в республике достигло 130 778. За сутки диагноз подтвердился у 338 человек.

«Выздоровели от COVID-19 — 103 405 (+781) человека, дополнительно снято с наблюдения — 518», — добавили в оперштабе.