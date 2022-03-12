Чита, 12 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 158 300 (+813 за минувшие сутки).

Коронавирус

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Вместе с тем 133 138 пациентов (+2626 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2551 человек (+5 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 220 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 120 находятся в тяжёлом состоянии (-6), 25 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

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