Нижневартовск, Югра, 12 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Уроженец Нижневартовска (ХМАО) младший сержант воздушно-десантных войск 76-й дивизии Николай Казак героически погиб во время военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает общественная организация «Союз десантников Югры».

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

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Николай Казак (1999 года рождения) окончил среднюю школу №7 Нижневартовска в 2016 году.

В родной школе Николая Казака помнят добросовестным, ответственным и добрым парнем, который по первому зову был готов прийти на помощь своему товарищу или учителю.

«Его любили и уважали одноклассники, друзья и взрослые. Всегда интересовался военной историей, был активным участником школьных смотров песни и строя, участником Почетного караула в памятные даты военной истории у мемориалов города. Еще школьником готовился быть профессиональным военным, защищать Родину», сообщили «Новостям Югры» о Николае в его родной школе.

После срочной службы в Вооружённых силах России десантник Николай Казак проходил службу по контракту в 104-м гвардейском полку в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

У погибшего остались жена, мать, сестра. Прощание с Николаем Казаком состоится в городе Нижневартовске.

Напомним, это уже второй погибший из Нижневартовска в ходе спецоперации российских войск на Украине. Ранее горожане проводили в последний путь воина-контрактника Игоря Василенко.