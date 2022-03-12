Кемерово, 12 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 марта, медицинскую помощь получают 10 473 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.

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За минувшие сутки на территории региона было выявлено 490 случаев заражения коронавирусом, пять пациентов скончались, 787 человек выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 152 113 случаев заражения, 139 454 человека выздоровели, 2186 пациентов скончались.