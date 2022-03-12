Цхинвал, , 08:01 — REGNUM В связи с обнаружением 30 военно-биологических, бактериологических лабораторий США на территории Украины, актуализировал мы вопрос и об американской Лаборатории Лугара в Грузии. Эту тему для ИА REGNUM прокомментировал министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев. Он заявил:

«Мы давно говорим об этой лаборатории, но мало кто обращает на это внимание. Центр Лугара в Грузии — реальная угроза жизни и здоровью не только наших граждан и населения самой Грузии, но она несет опасность для стран всего региона. От юго-восточной осетино-грузинской границы до этого американского военно-биологического объекта немногим более 40 километров! Об экспериментах и разработках этой лаборатории много писали, в том числе весьма подробно раскрыл эту проблему известный грузинский генерал Игорь Гиоргадзе, которого нельзя заподозрить в предвзятости. В этой связи вспоминается заявление, сделанное нашим Комитетом госбезопасности о фиксации близ границ Южной Осетии спецавтомобилей определенного назначения, которые могут быть задействованы в сборе биологического материала у граждан нашей страны. А это уже очень серьезно и чревато весьма далеко идущими последствиями. В 2020 году у нас был задержан гражданин Грузии, нарушивший государственную границу. В ходе разбирательства задержанный признался, что хотел добыть в Южной Осетии коконы летучих мышей для лаборатории Лугара. Выводы делайте сами…».