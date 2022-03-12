Тюмень, 12 марта, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Тюменское УФАС вынесло предостережение генеральному директору АО «Золотые луга» Евгении Чемеренко за намерение повысить цены на молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Pixabay.com Молочные продукты

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Ранее руководство АО «Золотые луга» заявило о намерении поднять цены на молочную продукцию на 15−20% в связи с резким ростом курса валюты, запасных частей, расходных материалов, а также высоким уровнем неопределенности по поставке импортных компонентов.

Как поясняют в тюменской антимонопольной службе, АО «Золотые Луга» является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири.

«В связи с чем высока вероятность, что конкуренты хозяйствующего субъекта так же могут совершить действия по повышению цен на товарном рынке. Это, в свою очередь, может привести к согласованным действиям конкурентов по установлению и поддержанию цен на товарном рынке, то есть к нарушению статьи 11.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», — заявили в антимонопольном ведомстве.

Тюменская антимонопольная служба отмечает, что при обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать недобросовестные практики.