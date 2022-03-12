Нью-Йорк, США, , 04:32 — REGNUM Акционеры Discovery, Inc. проголосовали за слияние компании с конгломератом WarnerMedia во время онлайн-встречи. Об этом 11 марта сообщил портал The Hollywood Reporter.

Discovery Communications faceless b

Издание отметило, что это решение «подготовило почву» для завершения сделки, ожидается, что это произойдёт «в ближайшие недели». Отмечается также, что акционерам AT&T (материнская компания WarnerMedia) не нужно участвовать в подобном голосовании. В официальном пресс-релизе Discovery подтвердила, что сделка по слиянию компаний будет завершена во втором квартале 2022 года.

Напомним, сделка по слиянию Discovery и WarnerMedia была одобрена Еврокомиссией в декабре 2021 года, а Министерством юстиции США — в феврале 2022-го. После слияния акционеры AT&T получат 71% акций новой компании Warner Bros. Discovery, а акционерам Discovery достанутся оставшиеся 31%.