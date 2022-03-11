Грозный, 12 марта, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Решение Роскомнадзора об ограничении доступа к социальной сети Instagram назвал очень своевременным глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом 11 марта Кадыров сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Кадыров отметил, что компания Meta уже не первый год ведёт политику двойных стандартов, ограничивая доступ на свои платформы людям без видимых причин. В настоящее время, как указал Кадыров, компания Meta превратилась в средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма.

Враждебная политика компании, по мнению главы Чечни, направлена теперь против всех жителей России. По этим причинам Кадыров назвал решение об ограничении доступа к социальной сети Instagram правильным и своевременным.

Глава Чечни выразил уверенность в том, что каждый «уважающий себя» гражданин России поддержит решение о запрете деятельности компании Meta на территории своей страны.

Кроме того, Кадыров указал, что отечественные социальные площадки ничем не уступают западным социальным сетям, а в чём-то даже и превосходят их.

«Поэтому все дружно переходим на российские платформы!», — призвал граждан России политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров сообщил о дезинформации про гибель чеченских военнослужащих на Украине и уточнил, что авторам лжи придётся за неё ответить.