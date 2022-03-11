Таллин, 12 марта, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Отряд из 150 датских военнослужащих прибыл на эстонскую территорию для усиления контингента НАТО в Эстонии, 11 марта сообщили на своем сайте силы обороны прибалтийской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Вместе с ними в страну были переброшены 70 сотрудников военной полиции и службы логистики Дании. Они разместились на эстонской авиабазе Амари и присоединились к группе передового базирования НАТО, которая расквартирована в Эстонии и подчиняется британскому командованию.

В указанную группу также входят военнослужащие Франции и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта руководство НАТО и британский премьер-министр Борис Джонсон посетили военную базу Тапа на севере Эстонии.