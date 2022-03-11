Вашингтон, 12 марта, 2022, 01:54 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в американской столице Вашингтоне, 11 марта сообщило издание The Washington Post со ссылкой на управление городской полиции

Цитата из х/ф «Шлюха». Реж. Уильям Фридкин. 1995. США Момент аварии

Автомобиль врезался в террасу ресторана «Парфенон» после того, как его водитель не справился с управлением. Еще восемь человек получили травмы. Пятеро из них были госпитализированы. Полиция проводит расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в уезде Телеорман на юге Румынии произошло массовое ДТП, которое стало причиной гибели одного и ранения троих человек.