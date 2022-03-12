Москва, , 00:52 — REGNUM Завтра, 12 марта, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Локомотив» vs ЦСКА — 0:1 Pfc-cska.com

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов.

В последний раз «Локомотив» и ЦСКА играли между собой 31 июля 2021 года в матче второго тура чемпионата России. Тот матч завершился волевой победой «железнодорожников» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Кристиян Бистрович (19'), Федор Смолов (22' Мурило Серкейра) и Рифат Жемалетдинов (60' Даниил Куликов).

На данный момент ЦСКА с одиннадцатью победами, шестью поражениями и 36-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив», набрав 31 очко, идет двумя позициями ниже.