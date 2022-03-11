Вашингтон, 12 марта, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Переговоры глав МИД России, Украины и Турции, которые прошли 10 марта в турецком городе Анталья, стали темой телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

Глава Госдепа рассказал Кулебе о совместных действиях США, стран Группы семи G7 и государев ЕС, которые были предприняты 11 марта для дальнейшего усиления давления на Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба обсудили дипломатическое взаимодействие по ситуации на Украине. 10 марта министр иностранных дел Украины, по итогам переговоров в Анталье с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу заявил, что Киев не собирается выполнять требования, выдвинутые Москвой.