Мадрид, , 23:41 — REGNUM 35-летний форвард мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес после завершения текущего сезона может бесплатно перейти в «Астон Виллу». Об этом 11 марта сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Луис Суарес (сс) Анна Нэсси. soccer.ru

По информации источника, в подписании Суареса заинтересован главный тренер клуба из Бирмингема Стивен Джеррард.

В текущем сезоне Луис Суарес принял участие в 26-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Уругвая на счет центрфорварда семь голов в двенадцати матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 года.

Суарес выступает за «Атлетико» с 25 сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.