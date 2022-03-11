Бухарест, , 22:55 — REGNUM В ряде районов Румынии объявлен повышенный уровень лавинной опасности из-за таяния снежного покрова на горных вершинах. Об этом 11 марта сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, неблагоприятные прогнозы касаются Западных румынских Карпат, включая горы Металич, хребты Зэранд и Кодру на западе страны, а также массив Фэгэраш (Южные Карпаты).

В этой связи представители Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии призвали местных жителей и туристов воздержаться от пеших прогулок. Предполагается, что режим лавинной опасности на указанных территориях будет отменен 14 марта.

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