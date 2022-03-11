Вашингтон, 11 марта, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Войска США направлены к восточным границам блока НАТО, чтобы ответить на любое движение России в сторону Североатлантического альянса, заявил 11 марта американский президент Джо Байден на «демократической конференции».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, шаг России в сторону НАТО повлечет ответ вплоть до третьей мировой войны.

«Мы стоим рядом с нашими партнерами и посылаем чёткое сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО… Хоть одно движение… Поэтому я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией — в Латвию, Эстонию, Румынию и прочие страны. Потому что если будет хоть одно движение, я гарантирую ответ. И даже если будет третья мировая война, у нас есть священное обязательство», — сказал Байден.