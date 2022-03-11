Бухарест, , 22:20 — REGNUM Министерство образования Румынии обнародовало список лучших высших учебных заведений 2021 года по версии экспертной комиссии ведомства. Об этом 11 марта сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Преподаватель в ВУЗе Felix Ling

Согласно официальной информации, в первую тройку элитных образовательных центров страны вошли Университет Бабеш-Бойяи в Клуж-Напоке (UBB), Бухарестский университет и Бухарестский политехнический университет.

В рейтинг также вошли университеты «Юлию Хацигану» (Клуж-Напока), «Куза» (Яссы), Брашовский университет «Трансильвания» и Западный университет Тимишоары. По словам аналитиков, обучение в указанных вузах гарантирует студентам не только получение качественного образования, но и стабильную работу по окончанию Альма-матер.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило программу повышения качества высшего образования в стране. Одновременно официальный Бухарест выделил дополнительные средства на пропаганду румынских вузов на международной арене.

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