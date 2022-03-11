Рим, 11 марта, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Санкции ЕС против России «могли бы быть еще более серьезными», заявил в пятницу, 11 марта, премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Но власти стран-членов ЕС обязаны думать о собственных гражданах и предприятиях, на которых кризис сказывается негативно, отметил он.

Если ситуацию не разрешить, дело может закончиться «ломкой» экономической системы ЕС с переходом к национальным протекционизмам, считает Драги.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 25% — до 2,20 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.