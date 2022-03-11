Скопье, 11 марта 2022, 21:59 — REGNUM Северная Македонии приостановила экспорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Об этом сообщил министр народного хозяйства этой балканской страны Крешник Бектеши 11 марта.
Правительство Северной Македонии приняло соответствующее решение для того, чтобы пересечь возможные спекуляции торговцев и производителей и защитить отечественное производство, рынок и граждан, сообщила пресс-служба македонского правительства.
Решение было принято в ответ на аналогичные меры, которые приняли другие страны региона, отмечается в сообщении.
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что рассматривает введение запрета на экспорт кукурузы, муки, растительного масла и пшеницы.