Скопье, , 21:59 — REGNUM Северная Македонии приостановила экспорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Об этом сообщил министр народного хозяйства этой балканской страны Крешник Бектеши 11 марта.

Пшеница Алексей Колчин © ИА REGNUM

Правительство Северной Македонии приняло соответствующее решение для того, чтобы пересечь возможные спекуляции торговцев и производителей и защитить отечественное производство, рынок и граждан, сообщила пресс-служба македонского правительства.

Решение было принято в ответ на аналогичные меры, которые приняли другие страны региона, отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что рассматривает введение запрета на экспорт кукурузы, муки, растительного масла и пшеницы.