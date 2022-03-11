Скопье, 11 марта, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Северная Македонии приостановила экспорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Об этом сообщил министр народного хозяйства этой балканской страны Крешник Бектеши 11 марта.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

Правительство Северной Македонии приняло соответствующее решение для того, чтобы пересечь возможные спекуляции торговцев и производителей и защитить отечественное производство, рынок и граждан, сообщила пресс-служба македонского правительства.

Решение было принято в ответ на аналогичные меры, которые приняли другие страны региона, отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что рассматривает введение запрета на экспорт кукурузы, муки, растительного масла и пшеницы.