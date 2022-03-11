Москва, 11 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. За последние сутки в зоне операции на Украине в воздухе были уничтожены три украинских БПЛА, сообщил 11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil-lnr.info Украинский беспилотник

Он уточнил, что из трёх сбитых украинских беспилотников — два БПЛА турецкого производства «Байрактар ТБ-2».

За тот же период ВКС России поразили 82 объекта ВСУ.

«В том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса; один С-300, один — «Бук М-1» и один — «Оса», три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.