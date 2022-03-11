Москва, 11 марта, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В морских портах Украины вынуждены оставаться более 50 иностранных судов, которые не могут выйти в море из-за минных заграждений, установленных украинскими нацистами, сообщил 11 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

В составе экипажей этих судов находятся граждане более 10 стран.

«Кроме того, особую обеспокоенность иностранные партнеры высказывают об отсутствии возможности безопасного выхода судов из портов Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, а также возможными провокациями со стороны ВСУ, в том числе обстрелами судов с берега.

В настоящее время в портах Украины находятся более 50 иностранных судов в составе экипажей которых иностранные граждане Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и ряда других.

Действия Украины по созданию минной опасности нарушают положения международного гуманитарного права в части, касающейся минных постановок, угрожающих безопасности гражданских судов третьих государств», — сообщил Мизинцев.