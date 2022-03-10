Для большинства ивановцев ноябрьские праздники - просто выходные
Ивановская область, 13 ноября, 2006, 19:37 — ИА Регнум. 12 ноября Ivanovonews обнародовало результаты своего интернет-опроса на тему: "Какой праздник вы отмечали в эти три выходных дня?" Голоса посетителей сайта распределились следующим образом:
- 4 ноября - День народного единства - 8%;
- 7 ноября как День примирения и согласия - 2%;
- 7 ноября как 89-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции - 24%;
- отмечал и День народного единства, и 89-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции 3%;
- для меня это были просто выходные дни - 61%;
- затрудняюсь ответить - 2%.
Участие в интернет-голосовании приняли 265 человек", - сообщает IvanovoNews.