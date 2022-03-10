Ивановская область, 13 ноября, 2006, 19:37 — ИА Регнум. 12 ноября Ivanovonews обнародовало результаты своего интернет-опроса на тему: "Какой праздник вы отмечали в эти три выходных дня?" Голоса посетителей сайта распределились следующим образом:

- 4 ноября - День народного единства - 8%;

- 7 ноября как День примирения и согласия - 2%;

- 7 ноября как 89-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции - 24%;

- отмечал и День народного единства, и 89-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции 3%;

- для меня это были просто выходные дни - 61%;

- затрудняюсь ответить - 2%.

Участие в интернет-голосовании приняли 265 человек", - сообщает IvanovoNews.