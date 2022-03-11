Минск, 11 марта, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Сообщения в соцсетях, подхваченные рядом СМИ, о ракетном ударе с воздуха по белорусской деревне не имеют ничего общего с реальностью, заявила 11 марта журналистам официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом», — цитирует её слова агентство БЕЛТА.

Напомним, 11 марта в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что боевые самолёты ВКС России, действующие в воздушном пространстве Украины, нанесли ракетный удар по одной из деревень в Белоруссии.

Ни одного официального подтверждения этой информации до сих пор не опубликовано.