Откровенный бред — МО Белоруссии о «ракетном ударе» ВКС РФ по деревне
Минск, 11 марта, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Сообщения в соцсетях, подхваченные рядом СМИ, о ракетном ударе с воздуха по белорусской деревне не имеют ничего общего с реальностью, заявила 11 марта журналистам официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева.
Иван Шилов ИА REGNUM
Белоруссия
«Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом», — цитирует её слова агентство БЕЛТА.
Напомним, 11 марта в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что боевые самолёты ВКС России, действующие в воздушном пространстве Украины, нанесли ракетный удар по одной из деревень в Белоруссии.
Ни одного официального подтверждения этой информации до сих пор не опубликовано.