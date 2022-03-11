Северодвинск, Архангельская область, 11 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Мэр Северодвинска Игорь Скубенко объявил о своем уходе из Instagram из-за позиции Meta в отношении российской армии.

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«Из Инстаграм выхожу. Социальная сеть, которая поддерживает призывы к насилию в отношении россиян и наших вооружённых сил. Честь имею, господа! И прощание славянки вам!», — написал чиновник на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор назвал беспределом разрешение Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных.