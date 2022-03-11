Архангельск, , 18:48 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назвал разрешение Meta публиковать призывы к насилию в отношении России беспределом.

Приготовление к отъезду Цитата из м/ф «Негативное пространство». Реж. Макс Портер, Ру Кавахата. 2017. Франция

«Американская компания Meta (Facebook, Instagram) перешла все допустимые границы, обозначив свою откровенно экстремистскую позицию в отношении России. Она разрешила размещать призывы к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях. Это беспредел! Из уважения к нашим ребятам, которые сейчас защищают Донбасс от нацистов, защищают Россию от вторжения агрессоров со стороны Запада, я приостанавливаю использование этих площадок», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Meta в России попала под уголовное преследование за призывы к насилию.