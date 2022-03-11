Москва, 11 марта, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Украинские власти вновь сорвали эвакуацию мирных жителей из опасных зон, сообщил 11 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

В частности, украинское руководство согласовало только два маршрута эвакуации из 10 предложенных на 11 марта.

«Из десяти предложенных нами маршрутов украинская сторона согласовала только два — на киевском и мариупольском направлениях. При этом в очередной раз, цинично по отношению к своему собственному народу — ни одного гуманитарного коридора в Российскую Федерацию. Киевские власти при этом дополнительно заявили еще четыре маршрута из городов Изюм, Энергодар, Волновахи и на житомирском направлении. Чисто в гуманных целях мы согласились и с ними», — рассказал Мизинцев.

«Официальный Киев, по-прежнему, продолжает категорически отвергать гуманитарные коридоры в сторону России, утверждая, что мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации просто нет.

Мы уже говорили по этому поводу — это ложь и циничный обман. При этом результаты ежедневного мониторинга свидетельствуют об обратном — укрыться в Российской Федерации от ужасов и произвола, устроенных националистами, только за последние сутки изъявили еще 23 127 человек, а всего их уже 2 619 026 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины», — пояснил начальник Национального центра управления обороной.