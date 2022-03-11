Москва, 11 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Проводя военную операцию по денацификации Украины, Россия отражает агрессию всего коллективного Запада, сообщается в заявлении совета международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», опубликованном 11 марта.

Огонь войны

В документе отмечено, что уничтожая украинских нацистов Россия спасает мир от полномасштабной ядерной и биологической войны, спланированной США.

«Россия не ведет войну против Украины, но отражает агрессию коллективного Запада против России, которая проявляется, среди прочего, в появлении тысяч наемников в зоне боевых действий. Совет отмечает, что своими упреждающими действиями Россия спасает человечество от полномасштабной ядерной и биологической войны, которую Соединенные Штаты Америки намеревались начать с территории Украины», — указано в заявлении совета ветеранов «Альфы».

При этом ветераны антитеррора напоминают, что нынешним событиям предшествовал нацистский государственный переворот 2014 года в Киеве, организованный и поддержанный США и странами НАТО.

«Бандеровский режим, смыкающийся с гитлеровским нацизмом, является прямым порождением Вашингтона и его европейских союзников. Он развился, захватил власть и укрепился при их непосредственном участии», — считают ветераны «Альфы».

Кроме того, в заявлении отмечено, что внутри России под прикрытием риторики о мире и пацифизме ведётся пораженческая пропаганда, выгодная США и НАТО.