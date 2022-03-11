Москва, 11 марта, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Какие меры поддержки своих регионов в условиях масштабных экономических санкций со стороны западных государств предлагают губернаторы новой волны?

Кацусика Хокусай. «Большая волна в Канагаве», 1823—1831

В Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина создан центр импорта и импортозамещения, задача которого — оперативный поиск новых поставщиков для бизнеса. В состав центра вошли представители региональных предприятий. Помимо этого, принято решение направить из бюджета Нижегородской области 150 млн рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей и переработчиков.

Глава Калининградской области Антон Алиханов анонсировал, что правительство региона перенаправит 86 млн рублей на поддержку наиболее пострадавших от санкций отраслей. На особом контроле губернатора— риски, связанные с географическим положением региона. 7 марта свой первый рейс завершил паром «Маршал Рокоссовский». Судно доставило в регион несколько тысяч тонн различных грузов, включая товары повседневного спроса. Как отметил в этой связи президент России Владимир Путин, морской транспорт — гарантия надежной связи Калининградской области со всей страной.

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что достигнута договоренность с крупными ритейлерами об ограничении торговых наценок на социально значимые товары. Для поддержки экономического развития и повышения инвестиционного потенциала Тамбовской области подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между администрацией региона, «Опорой России» и региональным отделением «Опоры России». Организация выступает крупнейшим объединением предпринимателей страны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что региональная программа по поддержке экспорта продолжит работать в полном объеме. Выделение более 5 млрд рублей на сельское хозяйство позволит сохранить льготное кредитование сельхозпроизводителям. Также принято решение о создании в регионе «горячей линии» для предпринимателей, которая позволит им оперативно получать информацию об актуальных мерах поддержки.

В условиях санкций дополнительную актуальность приобрели проекты, стимулирующие занятость населения и поддержку отдельных отраслей экономики. Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что регион остается лидером по заявкам на получение земельных участков в Арктической зоне России. По мнению руководителя региона, программа «Гектар Арктики» в новых обстоятельствах сможет способствовать занятости населения и развитию туризма.

«Каждая управленческая команда в регионе сейчас должна четко действовать по трем шагам, — отметил руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. — Первый — стратегирование, то есть анализ актуальных «болевых точек» региональной политики и разработка стратегии работы над ними. Второй — координирование — выстраивание управленческого механизма имплементации принятых решений в систему госуправления. Третий — транслирование — разъяснение решений, чтобы те, на кого направлены проекты, понимали, почему это делается и зачем».

«Адаптационные стратегии регионов в настоящее время только вырабатываются, — полагает кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной службы НИУ БелГУ Евгений Реутов. — Тем не менее, можно отметить наиболее существенные их элементы: компенсирующее воздействие на закрывающиеся предприятия с иностранным участием, выработка методов стимулирования предприятий и организаций, занятых в импортозамещающих производствах, поиск новых торгово-промышленных партнеров как в стране, так и за рубежом».

«Губернаторами новой волны сформированы антисанкционные штабы. Во-первых, они вводят новые форматы коммуникации с людьми, ведь сейчас главное — успокоить, показать, что власть находится на посту и работает по всем направлениям, ведет диалог с гражданами, — уверен политический консультант Владимир Лубянко. — Во-вторых, они начинают помогать бизнесу переформатироваться под новые условия, сохранить рабочие места, найти новых поставщиков или рынки сбыта. В-третьих, ищут новые форматы социальной поддержки для самых уязвимых категорий, которые надо поддержать обязательно».