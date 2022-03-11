Минск, 11 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. «В Белоруссию с 24 февраля проследовало 619 граждан Украины», — сообщил 11 марта белорусский госпогранкомитет. По данным ведомства, с украинской территории в Белоруссию с 24 февраля по 11 марта прибыло 1760 граждан: 902 — Белоруссии, 619 — Украины и 239 — иных государств. При этом с 6:00 10 марта по 6:00 11 марта с украинской территории в Белоруссию прибыл 101 гражданин: 89 — Украины, 8 — Белоруссии и 4 — иных государств.«Граждане Украины временно размещены в гостиницах и санаториях Гомельской области, — отметили в ГПК. — Пункты пропуска Белоруссии работают в штатном режиме. Украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Белоруссией».Госпогранкомитет рекомендовал обращаться по вопросам безопасного выезда с Украины и выбора транзитного маршрута следования в Белоруссию рекомендуем обращаться в белорусское МИД по телефонам: +380 504 062 330; +375 173 794 771, +375 173 792 673, +375 172 792 872.